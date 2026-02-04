Trende yumruklu saldırı. Biletsiz yolcu, Türk kondüktörü öldürdü

Almanya'da bir yolcu treninde Türk kondüktör saldırıya uğradı.

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumrukla şiddetli şekilde darbedildi.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Polis sözcüsü, şüphelinin 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Almanya'da ikamet izni olmayan Yunanistan vatandaşı şahsın, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Alman Demiryolları DB bugün yerel saat ile 15.00'te ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.