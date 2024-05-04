Trinidad ve Tobago, Filistin'i devlet olarak tanıdı: Hamas karardan memnun

Hamas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Trinidad ve Tobago, Filistin'i devlet olarak tanıdı: Hamas karardan memnun

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trinidad ve Tobago'nun 'i tanımasından memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, tüm ülkelere "başkenti Kudüs olan bağımsız devletinin kurulmasını destekleme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu karar, "Siyonist nazi oluşumun eliyle Filistinlilerin tehcir edilmeye çalışıldığı bir dönemde halkımızın toprağına ve vatanına sahip çıkma hakkını destekleyen bir duruş" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca "dünyanın gözü önünde Filistin halkına uygulanan soykırımın durdurulması için İsrail ve liderlerinin zorlanması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması" istendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago dün Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıklamıştı. Ülkenin Bakanlar Kurulu, Filistin'in resmi olarak tanınmasının "Filistin'in bağımsızlığı konusunda artan uluslararası fikir birliğini güçlendirerek kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olacağı" yönünde karar almıştı.

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