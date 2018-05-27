ABD Ulusal Kasırga Merkezi 2018 mevsiminin ilk kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası’nın hızla ABD’ye doğru ilerlediğini açıkladı.
ABD körfez kıyısına doğru ilerleyen Alberto fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi.
Florida valisi pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen fırtına nedeniyle ulusal muhafızların seferber edilmesi çağrısı yaptı ve yerel yetkililerin önlemlerini almasını istedi.
Alabama ve Mississippi valileri de vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Tropik fırtına Alberto ABD'ye doğru hızla yaklaşıyor
NTV HaberDünya
ABD'de beklenen Alberto tropik fırtınası yüzünden Florida, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde acil durum ilan edildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi 2018 mevsiminin ilk kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası’nın hızla ABD’ye doğru ilerlediğini açıkladı.