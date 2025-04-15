"Tropik geceler" yaygınlaşıyor: Avrupa, tarihindeki en sıcak yılı yaşadı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporuna göre Avrupa, "en hızlı ısınan kıta" olma özelliğini korudu ve en sıcak yılı yaşadı.

Kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.

Yılın tamamı için, Avrupa bölgesinde deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü. Söz konusu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçülürken, bu kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.

335 CAN KAYBI YAŞANDI

Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördü. Kıta genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandı.

Eylül ayında, Portekiz'deki yangınlar bir haftada yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı tahrip etti ve bu, Avrupa'nın toplam yıllık yanmış alanının yaklaşık dörtte birine denk geldi. Avrupa'daki orman yangınlarından yaklaşık 42 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

TROPİK GECELER YAYGINLAŞTI

İngiliz Skynews'e göre "tropik" geceler, yani sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmediği zamanlar, 1980'lerden bu yana Avrupa'da giderek daha yaygın hale geldi ve hem yaşamları hem de tatilleri beklenmedik şekillerde bozmaya başladı.

Yeni verilere göre, geçen yıl Güney İtalya, Hırvatistan, Türkiye ve Yunanistan'ın güneşle ıslanan kıyıları da dahil olmak üzere Güney Avrupa'daki yaz destinasyonları, rekor kıran 23 tropik gece boyunca bunaldı.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre bu sayı, sekiz olan ortalamanın neredeyse üç katı ve 2012'de 16 olan bir önceki rekorun da çok üzerinde.

Tropik geceler, terli çarşafların cilde yapıştığı ve pencereleri açmanın hiçbir rahatlama getirmediği uykusuz, yapış yapış bir yatak zamanı anlamına geliyor.

