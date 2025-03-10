Trudeau, gözyaşları içinde veda etti: "Gerekirse savaşırız"

Justin Trudeau, Kanada Başbakanı olarak son konuşmasını yaptı. Bu konuşmada son kez ABD Başkanı Donald Trump'a laf atmayı da ihmal etmedi.



2024'ün son aylarında istifa etmek zorunda kalan Trudeau, dün gece partisinin düzenlediği bir konferansta mendille gözlerini silerken görüntülendi.

TRUMP AYLARDIR DALGA GEÇİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.



53 yaşındaki liderin yerine, partisinin liderlik yarışını kazanan danışmanı Mark Carney geçecek.