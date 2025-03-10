Trudeau, gözyaşları içinde veda etti: "Gerekirse savaşırız"
Dün akşam düzenlenen parti kongresinde görevine veda eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Trudeau, halkına hitap ettiği duygusal konuşmasında, Kanada'nın "gerektiğinde savaşacak bir ülke" olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, aylardır Trudeau ile alay ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.
Justin Trudeau, Kanada Başbakanı olarak son konuşmasını yaptı. Bu konuşmada son kez ABD Başkanı Donald Trump'a laf atmayı da ihmal etmedi.
2024'ün son aylarında istifa etmek zorunda kalan Trudeau, dün gece partisinin düzenlediği bir konferansta mendille gözlerini silerken görüntülendi.
TRUMP AYLARDIR DALGA GEÇİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.
53 yaşındaki liderin yerine, partisinin liderlik yarışını kazanan danışmanı Mark Carney geçecek.
"GEREKİRSE SAVAŞACAĞIZ"
Trudeau duygusal konuşmasında, "Beni yanlış anlamayın, son 10 yılda yaptıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Ancak bu gece parti olarak, ülke olarak geleceğimizle ilgili." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke ekonomisini çökertebilecek büyük ekonomik tarifeler uygulama tehdidine değinen Trudeau, Kanada'nın "gerektiğinde dirseklerini yukarı kaldırarak savaşacak bir ülke" olduğunu söyledi.
Trudeau, elde edilen hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ya da çaba sarf edilmeden devam etmeyeceğini belirterek, "Cesaret ister, fedakarlık ister, umut ve sıkı çalışma ister" ifadelerini kullandı.
"AMERİKA'NIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"
Carney ise, yeni başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada Trump'ı Kanada'yı güç kullanarak kontrol etmeye çalışmakla suçladı ve "Amerikalılar kaynaklarımızı, suyumuzu, toprağımızı, ülkemizi istiyor. Kanada hiçbir zaman Amerika'nın parçası olmayacak" dedi.
Trump, Kanada'yı 51. eyalet diyerek hedef almıştı. Peşinden ticari misillemeler başladı.
Carney, hiç kamu görevinde bulunmadı. Ancak hem Kanada Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın başında görev almıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Justin Trudeau
- Abd
- Kanada