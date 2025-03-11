Trudeau sandalyesini de alıp gitti: "Halktan son kez çaldı"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau , Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya gelerek iktidarın devir sürecini başlattı. Carney, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçişin "kusursuz" ve "hızlı" olmasının beklendiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre Trudeau da hükümetteki süresini sona erdirmek için çalışma sürecini başlattı. Bir Reuters fotoğrafçısı, Trudeau'nun sandalyesini Parlamento Binası'ndan dışarı taşıdığı anların fotoğrafını çekti.

KISA SÜREDE BÜYÜK SES GETİRDİ

Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi ve birçok kişi eski başbakanın mizah anlayışını övdü.



Bazı Kanadalılar onu eleştirdi ve bir kez daha kendilerinden "çalmakla" suçladı. Bu yorumlar, başbakanlık dönemine bir göndermeydi.



Ancak çoğu kişi eski başbakanın çok daha mutlu ve huzurlu göründüğünü, iyi bir mizah anlayışına sahip olduğunu söyleyerek fotoğrafı övdü.

"TEPKİSİ HER ŞEYİ ANLATIYOR"



Bir kullanıcı, "Trudeau'nun tepkisi her şeyi anlatıyor: 'Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'" diye yazdı.



Bir kullanıcı, "Justin Trudeau gerçekten mutlu görünüyor, onu özleyeceğim ama artık ailesiyle vakit geçirmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.

"10 YIL BOYUNCA KANADA'YI YAĞMALADI"



Başka bir kullanıcı ise, "Trudeau 10 yıl boyunca Kanada'yı yağmaladı... Öyleyse neden ayrılırken bir sandalye çalmasın ki?" dedi.



Trudeau, görevinin son günlerinde yaptığı veda konuşmalarında göz yaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti.