Trump 1 dolarlara resmini bastıracak

ABD Maliye Bakanı Brandon Beach Ofisi tarafından denetlenen madeni paranın taslak tasarımında, madeni paranın bir yüzünde Trump'ın profili yer alıyor. Taslağın diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında "SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ" yazısı yer alıyor.

Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Radikal solun hükümetimizi zorla kapatmasına rağmen, gerçekler ortada: Başkan Donald J. Trump'ın tarihi liderliği altında, ülkemiz 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha iyi bir şekilde giriyor," dedi.