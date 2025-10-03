Trump 1 dolarlara resmini bastıracak

ABD'nin 250. kuruluş yılı için 1 dolara ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi basılacak.

Trump 1 dolarlara resmini bastıracak

Hazine Bakanlığı sözcüsü bakanlığın gelecek yıl 'nin bağımsızlığının 250. yıldönümünü anmak için Başkan 'ın resminin yer aldığı bir dolarlık madeni para üretmeyi düşündüğünü doğruladı.

Trump 1 dolarlara resmini bastıracak - 1 Paylaşılan taslaklarda paranın ön yüzünden Trump'ın profili yer alıyor. 

Maliye Bakanı Brandon Beach Ofisi tarafından denetlenen madeni paranın taslak tasarımında, madeni paranın bir yüzünde Trump'ın profili yer alıyor. Taslağın diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında "SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ" yazısı yer alıyor.

Trump 1 dolarlara resmini bastıracak - 2 Paranın diğer yüzünde yien Trump'ın görseliyle "savaş, savaş, savaş" yazıları yer alıyor. 

Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Radikal solun hükümetimizi zorla kapatmasına rağmen, gerçekler ortada: Başkan Donald J. Trump'ın tarihi liderliği altında, ülkemiz 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha iyi bir şekilde giriyor," dedi.

