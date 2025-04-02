Trump, 2 Nisan'ı işaret etmişti: "Amerikan tarihinin en önemli günlerinden olacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.



Leavitt, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük tarifelerine atıf yaparak ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatan Leavitt, artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını belirtti.

"AMERİKALILARIN SOYULDUĞU GÜNLER GERİDE KALACAK"



Leavitt, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor." ifadelerini kullandı.



"Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak." yorumunu yapan ABD'li sözcü, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit." dedi.

"ABD'NİN GERÇEK KURTULUŞ GÜNÜ"



Trump'ın bu politikası dolayısıyla şimdiden büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım açıkladığını ve bunların devam edeceğini ifade eden Leavitt, bu politikanın günün sonunda Amerikan halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve herkesin bundan memnun olacağını kaydetti.



Başkan Trump, "ABD'nin gerçek kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklamış, ABD'de üretilmeyen otomobiller için de yüzde 25'lik gümrük vergisinin yine bu tarihte başlayacağını belirtmişti.