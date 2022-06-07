"Trump 2024 adaylığını önümüzdeki ay ilan edebilir"

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024 yılı başkanlık seçimleri için adaylığını önümüzdeki ay açıklayabileceği iddia edildi. Trump’a yakın kaynakların NBC’ye yaptıkları açıklamada, Trump’ın adaylığını duyurmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 10:42

"Trump 2024 adaylığını önümüzdeki ay ilan edebilir"

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2017 ila 2021 yılları arasında ABD başkanlığı yapan ve gerçekleştirilen son seçimde mevcut başkan Joe Biden’a kaybeden ’ın 2024 seçimleri için adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

Eski Başkan’ın danışmanları, Trump’ın 2024 seçimlerinde aday olarak siyasete dönmeye istekli olduğunu ve bu yaz üçüncü başkanlık seçimi için adaylığını ilan edebileceğini söyledi.

NBC News, Trump'ın yardımcılarının, Kasım ara seçimlerinden hemen önce veya sonra kendisini aday ilan edip etmeme konusunda ikiye bölünmüş durumda olduğunu bildirdi.

Trump’ın yardımcısı Jason Miller, NBC'ye eski Başkan’ın er ya da geç duyurması için hazırlandığını söyledi.

Miller, "Bence bu operasyonu inşa etmeye başlayabilmesi için niyetinin ne olduğu konusunda netlik olması önemli” derken, “insanların zihninde hala tazeyken ve hala aktifken bu durumu 2024 seçimi için eyleme dönüştürülebilir ”diye konuştu.

Trump'a yakın iki kaynak NBC'ye, 4 Temmuz ABD’nin Bağımsızlık Günü’nde adaylığı açıklayabileceğini aktardı.

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