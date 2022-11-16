Trump 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi partiden tekrar adaylığını açıkladı.



Trump başkanlık için aday olduğunu Florida'daki konutunda duyurdu.

Eski ABD Başkanı; "2024'te Amerika'yı daha iyi bir hale getirmek için adayım" dedi.

Trump, "Bu kampanya benim değil; hepimizin kampanyası olacak" açıklamasını yaptı.

Donald Trump Amerikan Başkanlığı için 3. kez adaylığını ilan etmiş oldu. Amerika'da 8 Kasım Kongre Ara Seçimleri'nde desteklediği adayların istediği sonucu alamaması, eski başkanın adaylığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirmişti.