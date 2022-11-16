Trump 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.

Trump 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

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Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı , 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi partiden tekrar adaylığını açıkladı.

Trump başkanlık için aday olduğunu Florida'daki konutunda duyurdu.

Eski ABD Başkanı; "2024'te Amerika'yı daha iyi bir hale getirmek için adayım" dedi.

Trump, "Bu kampanya benim değil; hepimizin kampanyası olacak" açıklamasını yaptı.

Donald Trump Amerikan Başkanlığı için 3. kez adaylığını ilan etmiş oldu. Amerika'da 8 Kasım Kongre Ara Seçimleri'nde desteklediği adayların istediği sonucu alamaması, eski başkanın adaylığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirmişti.

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