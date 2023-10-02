Trump: 3. dünya savaşına yakınız

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için miting yaptı. Trump, "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.



Trump, Iowa mitinginde konuştu. Eski Başka, 3. Dünya Savaşı'nın büyük yıkıma sebep olacağını öne sürdü. Trump, destekçilerine seslenerek "Sizleri Afganistan'daki gibi güçsüz hale gelerek değil; daha güçlü bir şekilde bu savaşın dışında tutacağım." dedi.

Trump'tan Biden taklidi Haberi Görüntüle Trump, 2024'te Oval Ofis'e geldiğinde karşısında direkt olarak Rusya-Ukrayna savaşını bulacağını belirtti.



Donald Trump "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kısa sürede çözeceğim" açıklamasını yaptı.