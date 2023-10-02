Trump: 3. dünya savaşına yakınız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da yaptığı seçim mitinginde üçüncü dünya savaşının çok yakında olduğunu söyledi.

Trump: 3. dünya savaşına yakınız
Foto: Reuters

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , 2024 başkanlık seçimleri için miting yaptı. Trump, "3. Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.

Trump, Iowa mitinginde konuştu. Eski Başka, 3. Dünya Savaşı'nın büyük yıkıma sebep olacağını öne sürdü. Trump, destekçilerine seslenerek "Sizleri Afganistan'daki gibi güçsüz hale gelerek değil; daha güçlü bir şekilde bu savaşın dışında tutacağım." dedi.

Trump'tan Biden taklidi

Trump'tan Biden taklidi

Haberi Görüntüle

Trump, 2024'te Oval Ofis'e geldiğinde karşısında direkt olarak Rusya-Ukrayna savaşını bulacağını belirtti.

Donald Trump "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kısa sürede çözeceğim" açıklamasını yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...