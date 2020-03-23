Trump: 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi

ABD Başkanı Trump, Washington, New York ve California'nın corona virüs sebebiyle ‘büyük felaket bölgesi’ ilan edilmesi talebine onay verdi. Trump, 3 eyalette ulusal muhafızların harekete geçirildiğini açıkladı.

AP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 02:14

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızların harekete geçirildiğini duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

New York, California ve Washington'ın corona virüs salgınından en çok etkilenen eyaletler olduğuna işaret eden Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik" şeklinde konuştu.

Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin, "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak" ifadelerini kullandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR KİMDİR?

Ulusal muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan ulusal muhafızlar, hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor.

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