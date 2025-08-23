Trump 3 yılda servetini 3'e katladı

Donald Trump, ABD tarihinin "en karlı" başkanı oldu.



Forbes'a göre Donald Trump'ın zerveti 2022 yılında, ilk başkanlık dönemi sona erdikten sonra 2.1 milyar dolar seviyesindeydi.



Bugün ise başkanın servetinin 5.5 milyar doları aştığı hesaplanıyor.



Trump ocak ayında göreve başlamasından bu yana yerel yönetimler, doğal gaz bölgeleri ve büyük Amerikan şirketlerinin borçlanma senetlerine yatırım yaptı.



Milyonlarca dolarlık tahvil alımı yaptı.



Trump, T-Mobile US, UnitedHealth, Home Depot ve Meta gibi büyük şirketlerden tahvil aldı.



527 MİLYON DOLARLIK CEZA REDDEDİLDİ



Öte yandan New York Temyiz Mahkemesi bu hafta, Trump'a karşı açılan dolandırıcılık davasındaki yaklaşık 527 milyon dolarlık cezayı reddetti



Bu kararın ardından başkanın servetinin yarım milyar dolar daha arttığı tahmin ediliyor.



Trump'ın servetinin kararla birlikte şu anda yaklaşık 6 milyar dolar olduğu öngörülüyor.