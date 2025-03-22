Trump, 530 bin göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaşayan 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmenin geçici yasal statülerini iptal etme kararı aldığını duyurdu.



Karar, eski Başkan Joe Biden döneminde göçmenlere verilen ve ABD'li sponsorları olması halinde ülkeye hava yoluyla girmelerine izin veren iki yıllık "şartlı tahliye" süresinin 24 Nisan'da sona ermesiyle yürürlüğe girecek.

530 bin göçmen, yasal göç yollarını açmak üzere tasarlanan, Joe Biden dönemi sponsorluk süreci kapsamında ABD'ye götürülmüştü. Trump göreve gelir gelmez bu programı askıya aldı.



Reuters'a göre bu göçmenlerden kaçının bu süre zarfında ABD'de yasal olarak kalmalarını sağlayacak başka bir statü elde edebildiği belli değil.



Program 2022 yılında Demokrat Başkan Joe Biden döneminde başlatılmış, önce Venezuelalıları kapsamış, ardından diğer ülkelere genişletilmişti.