Trump, 58 milyon dolarlık ek güvenlik bütçesi istedi

Donald Trump yanlısı muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’in suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD’de alarm sürüyor. Beyaz Saray suikastın ardından yürütme ve yargı organlarının güvenliğini artırmak için Kongre’den 58 milyon dolar ek bütçe istedi.

CBS News'in aktardığına göre ek güvenlik fonunun önemli bir kısmı, Yüksek Mahkeme yargıçları için güçlendirilmiş koruma önlemlerinde kullanılacak.



"TEHDİTLER ARTTI"

U.S. Capitol Polisi Şefi Michael Sullivan yıl sonu itibarıyla Kongre üyelerine yönelen tehdit sayısının 14 bini aşmasını beklediklerini; bu sayının önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğunu belirtti. Sullivan, polis teşkilatının bundan sonra “artırılmış hazırlık” durumu ile çalışacağını söyledi.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte suikast sonucu öldürülmüştü.

BİREYSEL SİLAHLANMAYI SAVUNURKEN VURULDU



Bireysel silahlanma savunucusu olan ve artan silahlı saldırılarla ilgili soruyu yanıtlarken öldürülen Kirk'le ilgili Başkan Trump, "Üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün." yorumu yapmıştı.

Suikast şüphelisi olduğu belirlenen 22 yaşındaki Tyler Robinson dün ailesi tarafından polise teslim edilmişti.