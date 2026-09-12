Trump 7 yıl sonra İrlanda'da. Liderlerle görüşecek, golf oynayacak

ABD Başkanı Donald Trump , İrlanda 'nın siyasi liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği ve kendisine ait golf tesisinde düzenlenen turnuvaya katılacağı iki günlük ziyaret için Dublin'e iniş yaptı.



Bu sabah itibarıyla İrlanda'ya ulaşan Trump, havalimanında üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Trump'ın ziyareti, başkent Dublin'deki diplomatik temaslarla başlayacak, pazar günü ise ülkenin batısındaki Doonbeg'de devam edecek.

HAVALİMANINDA ÜST DÜZEY KARŞILAMA

Kırmızı kravatıyla uçaktan inen Trump'ı İrlanda Maliye Bakanı Simon Harris, Dışişleri ve Ticaret Bakanı ve Savunma Bakanı Helen McEntee karşıladı.

Karşılama heyetinde ABD'nin İrlanda Büyükelçisi Edward Walsh ve eşi Lynn Walsh ile İrlanda'nın ABD Büyükelçisi Geraldine Byrne Nason ve Protokol Şefi Patricia O'Brien da yer aldı.

Trump, başkan olarak İrlanda'yı son kez ilk başkanlık döneminde, Haziran 2019'da ziyaret etmişti.

İRLANDA BAŞBAKANIYLA GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray yetkilisinin Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği bilgiye göre Trump, bugün İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği olması bekleniyor.

Tarafların ABD şirketleri için yeni iş fırsatlarının oluşturulmasının yanı sıra karşılıklı önem taşıyan uluslararası meseleleri de ele alacağı belirtildi.

Trump ayrıca ABD'nin İrlanda Büyükelçisi Edward Walsh'un konutunda iş dünyasının temsilcilerine hitap edecek.

PAZAR GÜNÜ GOLF SAHASINA GEÇECEK

Dublin'deki siyasi temaslarını cumartesi günü tamamlaması beklenen Trump, pazar günü İrlanda'nın batısına geçecek.

ABD Başkanı, Doonbeg'de kendisine ait golf kulübünde düzenlenen Irish Open turnuvasına katılacak.

Böylece Trump'ın İrlanda programının ilk günü diplomatik ve ekonomik görüşmelere, ikinci günü ise golf turnuvasına ayrılmış olacak.

MART AYINDA BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAMIŞTI

Trump ile İrlanda Başbakanı Micheal Martin son olarak mart ayında Washington'da bir araya gelmişti.

Trump, Aziz Patrick Günü dolayısıyla Martin'i Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlamıştı.