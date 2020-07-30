Trump ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesini talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü.



"Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını" savunan Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin" ifadelerini kullandı.



BIDEN TRUMP'IN SEÇİMLERİ ERTELEYECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ



Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump’ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.