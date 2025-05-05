Trump, ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 vergi ilan etti: Sektör endişeli

Beyaz Saray, yaptığı açıklamada yabancı filmlere uygulanacak yüzde 100 gümrük vergisiyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığını belirterek, Hollywood’daki film üretiminin geçen yıla göre belirgin şekilde azaldığına dikkat çekti.



ABD Başkanı Donald Trump ise, bu vergilerin sinema salonlarıyla sınırlı mı yoksa dijital platformlardaki yayınları da kapsayıp kapsamayacağına değinmedi. Ayrıca vergilerin film maliyeti üzerinden mi, yoksa gişe gelirine göre mi hesaplanacağı da net değil. ABD ile başka ülkelerde ortaklaşa çekilen, örneğin James Bond ya da Mission: Impossible gibi yapımların tamamen mi yoksa kısmen mi muaf tutulacağı da açıklanmadı.

TRUMP'IN HOLLYWOOD SÖYLEMİ HİSSELERİ DÜŞÜRDÜ

Trump, Ocak ayında Hollywood’u, “Her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü” hale getirmek amacıyla aktör Jon Voight, Sylvester Stallone ve Mel Gibson’ı sektöre yeniden yön vermeleri için görevlendirmişti. Son olarak da, daha fazla filmin ABD’de çekilmesini istediğini söylemişti.



Karar medya şirketlerinin hisselerinde genel bir düşüşe yol açtı. Zira böyle bir kararın, Hollywood stüdyolarının maliyetlerini artıracağı ve küresel eğlence sektörünü sarsacağı düşünülüyor.

NETFLIX TEHDİT ALTINDA

Uluslararası yapımlara büyük ölçüde bağımlı olan Netflix, bu tehditten en fazla zarar görebilecek şirketler arasında. Trump'ın son açıklamasının ardından, Netflix hisseleri yüzde 1,5 oranında değer kaybetti. Disney, Warner Bros Discovery ve Universal’in sahibi Comcast’in hisseleri ise daha az dalgalanma yaşadı. Sinema zinciri Cinemark hisseleri yüzde 3,5, IMAX ise yüzde 3,3 değer kaybetti.

"MİSİLLEME TEHLİKESİ VAR"

Hollywood uzun süredir, Los Angeles’ta film üretimini artırmak için vergi teşvikleri talep ediyor. Ancak stüdyolar, yıllar içinde daha düşük iş gücü maliyetleri ve daha uygun görülen vergi kredileri nedeniyle İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere yönelmiş durumda.



Bu yılki Oscar’da en iyi film dalında aday olan yapımların çoğu ABD dışında çekildi. ProdPro adlı şirketin, 2025 - 2026 yapım dönemi için stüdyo yöneticileri arasında yaptığı bir anket ise ilk beş tercih edilen çekim lokasyonunun ABD dışındaki ülkeler olduğunu gösteriyor.



Böyle bir tarife uygulaması, 2023’teki Hollywood grevlerinin ardından yazar ve oyunculara verilen daha yüksek ücretler ve artan işçilik maliyetleriyle boğuşan sektöre daha fazla baskı getirebilir. Ayrıca, bu tür bir politikanın gerçekten ABD’deki film üretimini artırıp artırmayacağı da belirsiz.

SEKTÖRDE GENİŞ ÇAPLI ENDİŞE

Trump’ın açıklamaları, küresel film endüstrisinde de geniş çaplı endişeye neden oldu.



Marvel filmleri ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların başlıca çekim merkezlerinden olan Avustralya ve Yeni Zelanda’daki yetkililer, yerel film endüstrilerini savunacaklarını duyurdu.



İngiltere’deki medya sendikası Bectu ise, ülkenin “hayati” film sektörünün korunması gerektiğini vurgularken, on binlerce serbest çalışan işçinin risk altında olduğunu bildirdi.



Orta ve Doğu Avrupa’da, ABD finansmanlı uluslararası yapımların en büyük yapımcılarından biri olan Prag merkezli Stillking Films’in CEO’su Matthew Stillman da, bu tür tehditlerin küresel üretim hatlarını tehlikeye atabileceğini söyledi.



Stillman, “İş ve piyasa istikrarının bozulması, orta vadeli yatırım stratejilerini de etkileyecektir. İnsanlar, 3 ila 5 yıl içinde durumun ne olacağını kestiremeyecek.” dedi.