Trump: ABD ile Suudi Arabistan ittifakını daha da güçlü hale getiriyoruz

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuk olduğu Kennedy Center'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında Trump, resmi ziyaret için Washington'da bulunan Muhammed bin Selman'a "Amerika'ya yaptığı yatırımlar için" teşekkür etti.

Foruma katılan Amerikalı ve Suudi yatırımcılara ayrı ayrı teşekkür eden Trump, ABD'nin şu anda "yatırım yapılabilecek en sıcak ülke" olduğunu ve Suudi yatırımlarının Amerikan ekonomisi için çok önemli olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN “NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK” KABUL EDİLMESİ

Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" kategorisine aldıklarını söyleyen Trump, bunun sadece sayılı ülkeler için kullanılan nadir bir adım olduğunu ifade ederek, "Bu çok önemli bir adım. Bu (size duyduğumuz) güvenin bir göstergesi." dedi.

"Veliaht Prens Bin Selman ile ben, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz." diyen Trump, "İran'ın nükleer kapasitesini yok ederek ülkenizin üzerindeki kara bulutları dağıttık." değerlendirmesini yaptı.

İran'a düzenledikleri saldırının sadece Suudi Arabistan için değil tüm Orta Doğu için önemli bir adım olduğunu savunan Trump, bu tarihten itibaren Suudilerin "rahatladığını" ileri sürdü.

ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Muhammed bin Selman'ın ziyaretiyle iki ülke arasında milyarlarca dolar değerinde birçok anlaşmaya imza attıklarını anımsatan Trump, Bin Selman'ın "1 trilyon dolarlık yatırım sözü" için kendisine minnettar olduklarını vurguladı.

Trump, "Bu hafta, ülkelerimiz arasında sivil nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında da çığır açan anlaşmalara imza attık. Daha bugün, onlarca (Amerikan ve Suudi) şirket arasında 270 milyar dolarlık anlaşma ve satış imzalandı." şeklinde konuştu.

Özellikle yapay zeka ve teknoloji alanındaki şirketlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu anlatan Trump, bazı Suudi yatırımcıların bu alanda Amerika'ya yatırım yapmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkeye toplamda 1 trilyon dolardan az yatırım girişi sağlandığını savunan Trump, "Biz ise 9 ayda 18 trilyondan fazla yatırım sözü aldık. Buna başarı denir ve ilk yılın sonunda 20 trilyonu aşacağını düşünüyoruz. (Bin Selman'a hitaben) Bu artışta bize yardımcı oldunuz, bize bu küçük artışı sağladınız. Çok teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN SUDAN VE GAZZE DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Trump, Muhammed bin Selman'ın kendisinden Sudan konusunda bir şeyler yapmasını istediğini belirterek, bu konuyla daha yakından ilgileneceğini aktardı.

ABD Başkanı, "Majesteleri, Sudan ile ilgili çok önemli bir iş yapmamı istiyor. Bu iş aslında benim planlarım arasında yoktu. Bunun çılgınca ve kontrol edilemez bir şey olduğunu düşünmüştüm ama bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Sudan konusunda çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasından ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önceki gün kabul edilen Gazze tasarısından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Trump, bu süreçte Riyad yönetimiyle yakın çalıştıklarını dile getirdi.

"Bugün Orta Doğu'da barış var ve bu barış çok sağlam. Bazıları buna 'geçici bir barış' diyor. Ancak bu çok sağlam bir barış. 59 ülke bu barışa imza attı." değerlendirmesini yapan Trump, Gazze'de kurulacak Barış Kurulu'nda Suudi Arabistan'ın da yer almasını çok istediğini belirtti.

Trump, "Bu nedenle önümüzdeki aylarda Veliaht Prens ve ben, ateşkesin ve Orta Doğu'da devam eden diğer tüm olumlu gelişmelerin aynı şekilde devam etmesini sağlayacağız." dedi.

VELİAHT PRENS BİN SELMAN'DAN "TARİHİ ADIM" VURGUSU

Trump'tan önce kürsüye gelerek ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'na hitap eden Veliaht Prens Bin Selman, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının derinleştiğine işaret etti.

"Büyüme, ekonomik çeşitlilik ve inovasyona dayalı ortaklığın" temellerini attıklarını vurgulayan Bin Selman, "Ekonomik işbirliğimizi pekiştirmek için tarihi bir adım atarak, iki ülke arasında Stratejik Ekonomik Ortaklık belgesi imzaladık." dedi.

Bin Selman, çeşitli sektörlerde yatırım ve projelere yönelik anlaşmalar imzaladıklarını ifade ederek, bunun her iki ülkede de iş fırsatları yaratarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Söz konusu yatırım forumunun önemine değinen Bin Selman, "Tarihi ilişkilerimizi güçlendirmeye ve yatırım rotaları geliştirmeye katkıda bulunmak için bu forumun gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.