Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı ülkesinin yabancı terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu.



Trump'ın bu açıklamasıyla ABD ilk kez, başka bir ülkenin ordusunu "terör örgütü" kapsamına alıyor.

İran Devrim Muhafızları'nı bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump şu açıklamayı yaptı:



"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde atılan bu eşi benzeri olmayan adım, İran'ın terörizmin devlet sponsoru olduğu gerçekliğinin yanısıra Devrim Muhafızları'nın buna aktif biçimde katıldığını ve devletin kullandığı bir araç olarak terörizmi finanse ve teşvik ettiğini tanıyor."

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmeyi amaçlayan Amerikalı yetkililerin, ABD'yi bataklığa sürüklediğini söylemişti.