Trump: ABD NATO için tüm ülkelerden fazla para harcıyor

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin NATO müttefikleri için yaptığı harcamalara tepki gösterdi.

Paylaşımın tam çevirisi şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, hiçbir fayda sağlamadan onları korumak için NATO'ya diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor: ABD 999 Milyar Dolar, Birleşik Krallık 90,5 Milyar Dolar, Fransa 66,5 Milyar Dolar, İtalya 48,8 Milyar Dolar, Polonya 44,3 Milyar Dolar. Almanya dahil olmak üzere diğerleri ÇOK DAHA DÜŞÜK. (2014-2025) Gülünç! Başkan DJT"

NATO ÜYELERİNİN SAVUNMA HARCAMALARI NE DURUMDA?

NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede ittifakın geleceğini şekillendirecek başlıkları ele alacak. Zirvenin en önemli gündem maddesini ise üye ülkelerin savunma harcamaları oluşturacak.

2014'te Galler Zirvesi'nde kabul edilen, ülkelerin GSYH'lerinin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırması hedefi ilk kez 2025 itibarıyla tüm 32 üye tarafından karşılandı.

Ancak Haziran 2025'te Lahey'de alınan kararla hedef daha da yükseltildi. NATO üyeleri, 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı taahhüt etti.

TRUMP SONRASI NATO'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Washington ile Avrupalı müttefikler arasında yaşanan gerilimlerin gölgesinde yapılacak.

Trump, mart ayında İran ile yaşanan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlere destek vermeyen NATO üyelerini "korkak" olarak nitelendirmiş, ABD olmadan ittifakın etkisiz kalacağını savunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de kısa süre önce Brüksel'deki NATO toplantısında bazı ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusunda hala yeterli adım atmadığını söylemişti.

SAVUNMA HARCAMALARINDA POLONYA ZİRVEDE

2025 verilerine göre NATO içinde savunmaya milli gelirinden en fazla pay ayıran ülke yüzde 4,48 ile Polonya oldu.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ve Belarus ile sınırı bulunan Polonya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından savunma bütçesini hızla artırdı. Ülke son yıllarda F-35 savaş uçakları, K2 tankları, HIMARS roket sistemleri ve Patriot hava savunma sistemleri satın aldı.

Polonya'yı yüzde 4 ile Litvanya, yüzde 3,73 ile Letonya ve yüzde 3,38 ile Estonya izledi.

ABD EN FAZLA HARCAYAN ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYOR

Oransal olarak Polonya ilk sırada yer alsa da toplam savunma bütçesinde ABD açık ara liderliğini sürdürüyor.

ABD'nin 2025 yılı savunma harcaması yaklaşık 838 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam NATO üyelerinin toplam savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

Buna karşın NATO'nun ortak bütçesine ABD'nin katkısı yaklaşık yüzde 14,9 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE YÜZDE 2,33 İLE HEDEFİN ÜZERİNDE

Türkiye , GSYH'sinin yüzde 2,33'ünü savunmaya ayırarak NATO'nun yüzde 2'lik hedefini aşan ülkeler arasında yer aldı.

Yaklaşık 32,6 milyar dolarlık savunma harcaması yapan Türkiye, personel sayısı bakımından NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olmayı sürdürüyor.

Akdeniz ile Karadeniz arasındaki geçişi sağlayan Türk Boğazları üzerindeki stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin ittifak açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.