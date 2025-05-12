Trump: ABD üçüncü dünya ülkesi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada göçmen politikaları aleyhine karar veren ülkedeki mahkemeleri eleştirdi.



ABD'nin "21 milyon yasadışı göçmen tarafından işgal edildiğini" belirten Trump, "Bunların çoğu katil ve en yüksek dereceden suçlu. Eğer radikalize olmuş ve beceriksiz bir mahkeme sistemi nedeniyle onları ortadan kaldırmamıza izin verilmezse, ABD hızla, şiddet ve suçla dolu üçüncü dünya ülkesi olacak, bir daha asla büyüklük göremeyecek” dedi.



Trump, "Aksi takdirde, artık bir ülkemiz olmayacak. Amerika'yı tekrar büyük yapın" ifadelerini kullandı.

