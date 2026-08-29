Trump, "ABD Uzay Akademisi" kuracaklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentindeki ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) merkezinde düzenlenen törene katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, ABD'nin uzay çalışmalarında hala atması gereken çok adım olduğunu vurgulayan Trump, kendisinin 2019 yılında kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetlerinin bu bakımdan önemli olduğunu belirtti.

Uzay çalışmalarında Ay'a ulaşmanın çok önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını anlatan Trump, uzay çalışmalarını daha üst bir seviyeye taşımak için "ABD Uzay Akademisi" adıyla yeni bir akademinin kuruluşu için bugün imza atacağını belirtti.

Törenin ardından Artemis II Ay görevine katılan astronotlara Kongre Onur Madalyası takan Trump, yaklaşık 50 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin insanlık için tarihi olduğunu ifade etti.

1 Nisan'da göreve başlayan Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre mesafe katetmişti.

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etmiş, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemiş ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırmıştı.