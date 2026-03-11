Trump, ABD'de öldürülen Charlie Kirk'ün eşini aynı göreve atadı

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Ziyaretçi Kurulu'nun kadrosunda muhafazakar Charlie Kirk'ün ölümüyle boşalan koltuk dolduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Erika Kirk, eşinin ölmeden önce kurulda yürüttüğü göreve atandı.

"MÜKEMMEL TERCİH"



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erika Kirk'ün göreve ne zaman atandığı hakkında bilgi verilmezken, Trump'ın bu kararla "mükemmel tercih yaptığı" savunuldu.

Erika Kirk, eşinin öldürülmesinden bu yana aktivizm çabalarının bir kısmını üstlenmiş ve Trump yönetimiyle yakın bağlantılar kurmuştu.

16 üyeli danışma kurulu, Colorado eyaletindeki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi adlı askeri eğitim tesisi konusunda Savunma Bakanı'na rapor ve öneri sunuyor.

ÜNİVERSİTEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson hakkında idam talep edilmişti.