Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Trump, "DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız" dedi.

Reuters - Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 01:37

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz" ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

DSÖ'nün corona virüs salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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