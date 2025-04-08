Trump ABD'nin iPhone üretebileceğine inanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Asya ve Avrupa ülkelerine rekor düzeylerde gümrük vergisi açıklamasının ardından üretimini büyük ölçüde yurtdışında gerçekleştiren Amerikalı teknoloji şirketlerinin ne yapacağı merak konusu olmuştu.



Trump, söz konusu vergilerle şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak şirketlerin fabrikalarını ABD'ye taşıyıp tanımayacağı bilinmiyor.



Söz konusu şirketlerin başında ABD'li teknoloji devi Apple geliyor.



Salı günü Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e iPhone üretiminin ABD'ye taşınıp taşınamayacağı soruldu.



Leavitt, "Kesinlikle. Başkan bunu başarmak için işgücümüzün, kaynaklarımızın, emeğimizin olduğuna inanıyor" dedi.



"Ve bildiğiniz gibi, Apple ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yaptı. Yani Apple ABD'nin bunu başarabileceğini düşünmeseydi, muhtemelen bu kadar büyük bir değişim yaratmazdı."



Apple Şubat ayında dört yıl boyunca 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Beklenen 500 milyar dolarlık harcama, ABD'li tedarikçilerden satın alımlardan Apple TV+ hizmeti için dizi ve filmlerinin ABD'de çekilmesine kadar her şeyi kapsıyor.



Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasının ardından Apple hisseleri yüzde 3,5 düştü.

Apple Nisan 2024'e kadar Hindistan'da 14 milyar dolar değerinde iPhone üretti ve tahminlere göre 2028'e kadar iPhone'ların yüzde 25'ini orada üretmeyi planlıyor. Teknoloji firması, iPad ve MacBook üretimi de kısmen Vietnam'a taşımış durumda.