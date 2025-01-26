Trump: ABD'nin nüfusunu kimse bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Las Vegas'ta yaptığı konuşmada, Amerikan nüfusunun tam olarak bilinmediğini öne sürdü.

Trump, başkanlık dönemindeki politikaları ve Biden yönetimini eleştirirken, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararını yeniden gündeme taşıdı.



Independent'ta yer alan habere göre "Biz yılda 500 milyon dolar ödüyorduk, Çin ise çok daha büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen sadece 39 milyon dolar ödüyordu" diyen Trump, bu dengesizliği vurguladı. Konuşmasında, "39 milyon dolar ödediler, 1,4 milyar nüfusları var. Biz 500 milyon dolar ödüyoruz, ama bizim kaç kişi olduğumuzu kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı.



Resmi verilere göre, ABD'nin nüfusu 331 milyon. Ancak Trump'ın bu açıklaması, destekçileri arasında büyük alkış aldı.



GÖÇ VE GÜNEY SINIRI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında ABD’nin güney sınırındaki göçmen krizine de değinen Trump, göçmenlerin sayısını eleştirdi ve "O kadar çok insan akın ediyor ki. Hiçbir fikrimiz yok. Kötü olanları kapı dışarı edeceğiz," dedi.



DSÖ'DEN ÇEKİLME KARARI

Trump, başkanlık görevindeki ilk günlerinde DSÖ'den ayrılma kararını imzaladığını hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü bizi kazıkladı," ifadesini kullandı. DSÖ’den ayrılma sürecinin, bir yıllık bildirim süresi gerektirdiğini belirten Trump, bu kararın diğer ülkelerin ABD'ye haksız mali yükler bindirdiği gerekçesiyle alındığını savundu.



Sağlık uzmanları ise bu kararın olumsuz sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuş ve Amerikalıların sağlık güvenliğinin risk altına girebileceğini dile getirmişti.



Trump'ın nüfus ve DSÖ hakkındaki bu iddiaları, hem destekçileri hem de eleştirmenleri arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.