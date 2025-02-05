Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

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