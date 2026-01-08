Trump açıkladı. ABD, Venezuela'dan ne zaman çekilecek?

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’a verdiği kapsamlı röportajda, Washington’un Venezuela üzerindeki doğrudan siyasi ve ekonomik denetiminin yıllar sürebileceğini söyledi. Trump, ABD’nin ülkeyi fiilen yöneteceğini ve petrol gelirlerini kontrol edeceğini ifade etti.

Trump, ABD’nin artık hapiste olan devrik lider Nicolas Maduro’ya yakın isimlerden oluşan geçici yönetimin Washington’la tam işbirliği içinde olduğunu savunarak, “Bize gerekli gördüğümüz her şeyi veriyorlar.” dedi.

“PETROLÜ ALACAĞIZ VE KULLANACAĞIZ”

Yaklaşık iki saat süren röportajda Trump, Venezuela’nın devasa petrol rezervlerinin ABD tarafından işletileceğini açıkça dile getirdi.

“Venezuela’yı çok kârlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrolü kullanacağız, petrolü alacağız. Petrol fiyatlarını düşürüyoruz ve Venezuela’ya da umutsuzca ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz.” diyen Trump, bu sürecin kısa vadeli olmayacağını vurguladı.

“ÜÇ AY MI, ALTI AY MI, BİR YIL MI?”

Trump, ABD’nin Venezuela’da ne kadar kalacağı sorusuna net bir takvim vermedi. “Üç ay mı, altı ay mı, bir yıl mı?” sorusuna, “Çok daha uzun.” yanıtını verdi.

Trump, Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’i Venezuela’nın yeni lideri olarak tanımasının gerekçesine açıklık getirmedi.

2024 seçimlerinde muhalefetin kampanyasını yürüten ve Nobel Barış Ödülü alan Maria Corina Machado’ya neden destek verilmediği sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Rodriguez ile doğrudan konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise, “Marco onunla sürekli konuşuyor” demekle yetindi. Trump ayrıca Venezuela’da seçimlerin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmadı.

ABD'NİN ÜÇ AŞAMALI PLANI

ABD yönetimi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre üyelerine anlattığı üç aşamalı plan kapsamında, Venezuela petrolünün satışını süresiz olarak fiilen devralmayı hedefliyor.

Cumhuriyetçiler plana büyük ölçüde destek verirken, Demokratlar ise açık bir hukuki dayanak olmadan uzun soluklu bir dış müdahaleye gidildiği uyarısını yineliyor.

KOLOMBİYA HATTINDA GERİLİM DÜŞTÜ

Gazetenin aktardığına göre Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan gelen bir telefon nedeniyle röportaja ara verdi.

Görüşmenin ardından Trump, Petro’nun Washington’u ziyaret etmeye davet edildiğini duyurdu. Yaklaşık bir saat süren bu temasın, Kolombiya’ya yönelik olası ABD askeri tehdidini şimdilik azalttığı değerlendirildi.

Trump, "Petro'nun uyuşturucu imal edip ABD'ye sattığını" iddia etmiş, "Kolombiya Operasyonu kulağa hoş geliyor" açıklamasını yapmıştı.

PETROL VE ASKERİ SEÇENEKLER BELİRSİZ

Trump, yaptırımlar altındaki Venezuelan petrolünden 30–50 milyon varil alınacağını açıklamıştı. Ancak bu sürecin ne kadar süreceğine dair net bir takvim vermedi ve ülkenin ihmal edilmiş petrol altyapısının toparlanmasının yıllar alacağını kabul etti.

ABD’nin hangi koşullarda Venezuela’ya asker göndereceği sorularını ise yanıtsız bıraktı. “Bunu söylemek istemem” diyen Trump, mevcut yönetimin ABD’ye “büyük saygı” gösterdiğini savundu.

Röportajın sonunda Trump, gelecekte Venezuela’yı ziyaret edebileceğini belirterek, “Bir noktada güvenli olacağını düşünüyorum” dedi.