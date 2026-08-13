Trump açıkladı: Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Sahip olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump "en güvendiği yardımcılarından biri" olarak nitelendirdiği Leavitt'in çocukları ve ailesiyle vakit geçirmek için görevinden ayrılacağını yazdı.

Trump, istifa kararına "tamamen saygı duyduğunu ve anladığını" da belirtti.

Trump, "Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak," diye ekledi.

Trump, 2024 yılında Beyaz Saray Sözcüsü olarak 27 yaşındaki Leavitt'i seçmişti. Trump, Leavitt'in seçim kampanyasında "mükemmel iş başardığı" için görevlendirildiğini söylemişti.

Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam" demişti.