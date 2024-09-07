Trump açıkladı: Seçimi kazanırsa Musk'a hangi görevi verecek?

Teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde hükümetinde görev almaya hazır olduğunu açıkladı.



Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

"AMERİKA'YA HİZMET"



Musk da Trump'ın bu açıklaması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.



Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti.

MUSK'TAN TRUMP'A AÇIK DESTEK



Musk, daha önce Demokratları desteklese de bu seçimlerde yönünü tamamen Cumhuriyetçilere çevirdiği işaretini verdi. Musk, 14 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump'ı ilk kez açıkça destekledi.



ABD'deki son 3 seçimde Demokratları destekleyen Elon Musk, bir dönem Donald Trump ile de ters düşmüştü.