Trump açıkladı: Seçimi kazanırsa Musk'a hangi görevi verecek?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda kabinede yer alması için teklifte bulunacağını söylediği Elon Musk için düşündüğü görevi açıkladı. Musk daha önce, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Trump açıkladı: Seçimi kazanırsa Musk'a hangi görevi verecek?
Gözler Harris-Trump münazarasında: Kurallar belirlendi

Gözler Harris-Trump münazarasında: Kurallar belirlendi

Haberi Görüntüle

Teknoloji milyarderi , eski Başkanı 'ın seçimleri kazanması halinde hükümetinde görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

"AMERİKA'YA HİZMET"

Musk da Trump'ın bu açıklaması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti.

MUSK'TAN TRUMP'A AÇIK DESTEK

Musk, daha önce Demokratları desteklese de bu seçimlerde yönünü tamamen Cumhuriyetçilere çevirdiği işaretini verdi. Musk, 14 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump'ı ilk kez açıkça destekledi.

ABD'deki son 3 seçimde Demokratları destekleyen Elon Musk, bir dönem Donald Trump ile de ters düşmüştü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna: Rusya'ya ait 67 İHA'dan 58'i düşürüldü

Ukrayna: Rusya'ya ait 67 İHA'dan 58'i düşürüldü

ABD'den Eygi için soruşturma talebi: "Keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vuruldu"

ABD'den Eygi için soruşturma talebi: "Keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vuruldu"

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Yılın en büyük ikinci siklonu: Süper Tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı

Yılın en büyük ikinci siklonu: Süper Tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı

Japonya'da tepki çeken uygulama: Okullarda üstsüz sağlık kontrolü

Japonya'da tepki çeken uygulama: Okullarda üstsüz sağlık kontrolü

İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...