Trump açıklamıştı: ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turunda gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Trump’ın duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye’ye yönelik Genel Lisans 25’i (GL 25) yürürlüğe koydu. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.
Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye’ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye’nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
SEZAR YASASINA MUAFİYET VE YENİ YATIRIMLAR
GL 25'in yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da, 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD’nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesini amaçlıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetler serbest bırakılırken, ülkeye yeni yatırımların önü açıldı. Ayrıca Suriye’ye finansal ve teknik hizmetlerin sağlanmasına, petrol ve petrol ürünleriyle ilgili işlemlere ve Suriye’nin yeni hükümetiyle ticari işbirliğine izin verildi.
RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE'YE AÇIK KAPI YOK
GL 25, eski Beşar Esad rejimine ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen kişi ve gruplara herhangi bir rahatlama sağlamazken, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi Esad rejiminin geçmişteki destekçilerine yönelik işlemler lisans kapsamında dışarıda bırakıldı.
Hazine Bakanlığı, GL 25'in ABD'nin dış politika hedefleri doğrultusunda Suriye'nin finans sistemi, altyapısı ve genel ekonomik yapısını yeniden inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Suriye Ticaret Bankası için ABD finans kuruluşlarına muhabir hesap açma izni verildiği ifade edildi.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ MESAJI
Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin kendi halkına uyguladığı şiddetin ve terör desteklerinin sona erdiği belirtilerek, "Suriye halkı için yeni bir sayfa açılıyor" denildi.
Açıklamada, ABD’nin, Suriye'nin dini ve etnik azınlıkları koruyan, terör gruplarına geçit vermeyen, istikrarlı ve birleşik bir ülke olmasını desteklediği vurgulandı.
ABD yönetimi, sahadaki gelişmeleri ve yeni hükümetin eylemlerini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.
ABD'NİN YAPTIRIMLARI, DÜNYANIN EN KAPSAMLI EKONOMİK KISITLAMALARI ARASINDA
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, Aralık 1979'da ülkenin "teröre destek veren devlet" ilan edilmesiyle başlarken, bu durum, savunma ihracatı ve satış yasağını, sivil ve askeri olmak üzere çift kullanımlı ürünlerin ihracatına yönelik belirli kontrolleri ve çeşitli finansal kısıtlamaları beraberinde getirmişti.
Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle yaptırımlar çok daha kapsamlı hale gelirken, Esed rejimine gelir sağlayan enerji ve finans sektörlerine yönelik ticaret yasakları, üst düzey yetkililerin mal varlıklarının dondurulması ve Amerikan şirketlerinin Suriye ile iş yapmasının engellenmesi bu yaptırımların başlıca unsurları olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Aralık 2019'da imzalanan ve Haziran 2020'de yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" (Caesar Syria Civilian Protection Act) ya da kısa adıyla "Sezar Yasası" yaptırımları daha da genişletmişti. Esed rejiminin yanı sıra yabancı kişi ve kuruluşları da hedefleyen yasa ile Esed rejimine daha fazla yüklenilmesi ve dünya sisteminden dışlanması amaçlanmıştı.
Esed rejiminin finansman kabiliyetini engellemek amacıyla hükümete uygulanan yaptırımların hedefinde Suriye Merkez Bankası da yer almıştı.
ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar, dünyanın en kapsamlı ekonomik kısıtlamaları arasında bulunuyor. Ekonomik kısıtlamalar, mal varlığı dondurmaları, sektör hedefli yaptırımlar, yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların temel unsurları olarak öne çıkıyor.
Ülkede 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ve yeni bir hükümetin kurulmasının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar anlamını yitirirken, yaptırımların kaldırılması Suriye'nin yeniden inşası için büyük önem taşıyor.
ABD ve AB'den yaptırımların kaldırılacağına dair gelen açıklamalar Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.
AB DE YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARI ALMIŞTI
Suriye'ye uygulanan yaptırımlara ilişkin son karar dün Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında alındı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.
"Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." mesajını paylaşan Kallas, "Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni adım kapsamında AB, üyesi ülkelerinin Suriye'nin savunma ve içişleri bakanlıklarına yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, terörle mücadele ve göç gibi konularda işbirliği için fon sağlamalarına izin vermesi, Suriye Merkez Bankası'na yönelik yaptırımların da kalkması ve bankanın fonlarının serbest bırakılarak uluslararası faaliyetlere yeniden başlaması bekleniyor.
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