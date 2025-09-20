Trump Afganistan'daki üssü istiyor: Oradan asla vazgeçmemeliydik

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Begram Hava Üssü konusundaki ifadelerini yineledi. Trump, Joe Biden yönetiminin boşu boşuna üsten ayrıldığını ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savunarak, "Begram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi." ifadelerini kullandı. Başkan Trump, üssü geri almaları durumunda orada küçük bir ABD askeri varlığı kurmak istediklerini vurgulayarak, "Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık." değerlendirmesini yaptı. TALİBAN'DAN TRUMP'A YANIT Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Afganistan ile ABD'nin etkileşim kurabileceğini ancak ABD askerlerinin topraklarında bulunmaması gerektiğini ifade etti.

"BU ÜLKENİN YENİDEN İŞGALİ ANLAMINA GELİR"



Reuters haber ajansı, mevcut ve eski ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, bunun ülkenin yeniden işgali anlamına gelebileceğini belirtti.



Habere göre, bu plan, on binden fazla askerin konuşlandırılmasını ve gelişmiş hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesini gerektirebilir.

Ancak Reuters'a konuşan ABD yetkililerine göre, üssün geri alınmasına dair şu anda aktif bir çalışma yok, zira bu çok masraflı bir iş.



Uzmanlar da devasa üssün kontrol altına alınmasının zorluğuna, işletilmesi ve korunması için büyük insan gücü gerektiğine işaret ediyor.

Reuters'a konuşan eski bir üst düzey ABD savunma yetkilisi de üssün Çin’e yakınlığının askeri açıdan fazla avantaj sağlamadığını söyledi.



Bagram, 11 Eylül 2001’de El Kaide’nin New York ve Washington’a düzenlediği saldırıların ardından başlayan 20 yıllık savaşta ABD güçlerinin Afganistan’daki ana üssü olmuştu.