Trump, Prens Selman ve Al Sani'yle İsrail'in İran saldırısını görüştü

İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısıyla başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan gerilimi ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-İran gerilimini değerlendirdi.

Trump, Katar Emiri'ne bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için İsrail ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.

Şeyh Temim de bölgede tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözümlere ulaşmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Suudi Arabistan haber ajansı SPA da Bin Selman'ın Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Buna göre Bin Selman ile Trump, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerginliğin düşürülmesi ve soğukkanlı olunmasının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için ortak eylemlerin önemine işaret etti.