Trump, Alaska'da maden yolu projesini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump Alaska'nın "maden potansiyelini ortaya çıkarmayı" hedefleyen Ambler Yolu Projesi'ne onay verdi.

340 kilometrelik yol bakır, kobalt, galyum ve germanyum gibi minerallerin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacak.

Beyaz Saray, Trump'ın Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi'nin (AIDEA) itirazını onayladığı ve yönetimine Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Açıklamada böylelikle, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yılki Ambler Yolu Projesi'ni reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.



YILLARDIR BEKLİYORDU

Açıklamada, uzun süren davalar dolayısıyla izinlerin yıllardır bekletildi projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol projesi olduğuna işaret edildi.

Yolun inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayarak Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir, harcama ve ekonomik büyümeyi artıracağı kaydedilen açıklamada, Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.