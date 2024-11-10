Trump alay etti: Harris kampanyası yenilginin ardından borç içinde

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ezici bir zafer elde etti.



Trump, zaferinin ardından, Harris kampanyasıyla dalga geçerek, 2024 seçim dönemi boyunca oluşan borçlara yardımcı olmak için "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarını söyledi.



Seçilmiş başkan, sosyal medya platformu Truth Social'a geri döndü ve esprili paylaşımlarına devam etti.

Trump, paylaşımında, Demokratları "çok ihtiyaç duyulan birlik" uğruna "zorlu dönemde" destekleme sözü verdi.

20 MİLYON DOLAR BORÇ İDDİASI



Başkan yardımcısının kampanyası, üç ayda yaklaşık 1 milyar dolar bağış topladı. Haber sitesi Politico'ya göre ise kampanya dönemi en az 20 milyon dolar borçla sona erdi.



Trump, sosyal medya hesabında, "2020 Başkanlık Seçimi'nde sert ve cesur bir mücadele veren ve rekor miktarda para toplayan Demokratların elinde çok fazla para kalmamış olmasına çok şaşırdım. Bu zor dönemde onlara yardımcı olmak için ne yapabilirsek, parti olarak ve son derece ihtiyaç duyulan BİRLİK uğruna yapmamızı şiddetle tavsiye ederim." diye yazdı.

BU PARA NEREYE GİTTİ?



Demokratlar, şaşırtıcı yenilginin ardından suçlamalarla karşı karşıya kalırken, kampanya fonlarının kullanımıyla ilgili sorular da gündeme geldi.



Politico'nun haberine göre 16 Ekim itibarıyla Harris'in kampanyasında 118 milyon dolar bulunuyordu.



Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin eski bir danışmanı, "Parayı aptalca şeylere harcadık çünkü gerçekten kötü bir stratejimiz vardı" açıklamasında bulundu.

Biden yönetiminden bir üye ise daha az hoşgörülüydü. Axios'a, "1 milyar dolar harcadınız ve nasıl kazanamadınız? Bu da ne böyle?" diye konuştu.