Trump aleyhinde yeni iddianame beklenen Georgia'da güvenlik önlemleri artırıldı

Georgia eyaleti Fulton Bölgesi polis yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ağustos Pazartesi 05.00'ten 18 Ağustos'a kadar Fulton Bölge Adliyesi yakınındaki Pryor Caddesi'nin Martin Luther King Jr. Bulvarı ile Mitchell Caddesi arasındaki kısmının araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.



Basın için park yeri bilgilerine yer verilen açıklamada, söz konusu alanın yaya trafiğine açık olacağı ancak adliye binası çevresinde caddenin her iki tarafında da halka açık otoparka izin verilmeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu planın değişebileceği bilgisi paylaşıldı. Bölgede güvenlik önlemlerinin de artırıldığı belirtiliyor.



Fulton bölgesinden Savcı Fani Willis'in eyalette 2020 seçim sonuçlarına Trump'ın müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski Başkan aleyhinde dördüncü iddianamenin duyurulması bekleniyor.



Washington Post gazetesi 2021'de Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlamıştı.



Kayıtta seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." sözleri dikkati çekmişti.



Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etmişti.



Willis'in, 7-14 Ağustos'ta adliyede yüz yüze duruşma düzenlenmemesini talep ettiği belirtiliyor. Bunun da olası iddianamenin bu tarihler arasında duyurulabileceği anlamına geldiği ifade ediliyor.



TRUMP DÜN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI



Eski ABD Başkanı Trump, dün 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.



"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.



Trump 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 ayrı suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.



Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.