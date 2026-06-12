Trump "Anlaştık" dedi, İran "henüz anlaşmadık"

ABD Başkanı Donald Trump , saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasını beklediğini dile getirdi.



Trump, “İran ile harika bir anlaşma yapıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir, belgeler son aşamada. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da herkes anlaşmayı onayladı.” dedi.



Hark Adası operasyonun masadan kalktığını belirten Trump, “Anlaşma işi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza için Başkan yardımcısı JD Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı açılacak.” ifadelerini kullandı.



“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU SÜREÇTE HARİKAYDI”



Trump, süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı." dedi.

Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların, "Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını" da öne sürdü.



Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat zaptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek.



İRAN'DAN YALANLAMA



Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, "İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir." dedi.



İran devlet medyası ise Trump'ın son iki ayda 38 kez "anlaşma yakın" dediğini hatırlatarak, bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.