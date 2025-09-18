Trump, Antifa'yı "terör örgütü" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Antifa'yı "büyük bir terör örgütü" olarak tanıdığını duyurdu.

ABD Başkanı , sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk'ün sonucu öldürülmesinin ardından, Antifa hareketini " örgütü" olarak ilan ettiğini söyledi. 

Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "ABD'li birçok vatansevere, hasta, tehlikeli, radikal sol felaket olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün ölümünde radikal sol grupları suçlamış, saldırının sol gruplar tarafından kışkırtıldığını savunmuştu.

ABD'de radikal sol antifaşist hareket (Antifa), ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne karşı çıkıyor. Örgüt, şiddet içermeyen eylemlerle biliniyor. Ancak Antifa üyeleri, şiddet eylemlerine de karşı olmadıklarını ifade ediyor.

