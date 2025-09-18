Trump, Antifa'yı "terör örgütü" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Antifa hareketini "terör örgütü" olarak ilan ettiğini söyledi.

Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "ABD'li birçok vatansevere, hasta, tehlikeli, radikal sol felaket olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün ölümünde radikal sol grupları suçlamış, saldırının sol gruplar tarafından kışkırtıldığını savunmuştu.

ABD'de radikal sol antifaşist hareket (Antifa), ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne karşı çıkıyor. Örgüt, şiddet içermeyen eylemlerle biliniyor. Ancak Antifa üyeleri, şiddet eylemlerine de karşı olmadıklarını ifade ediyor.