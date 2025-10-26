Trump aracı oldu: İki ülke barış anlaşması imzaladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi bugün başladı.



Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD Başkanı Trump ile zirveye ev sahipliği yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza attı.



Anlaşma kapsamında Tayland, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınır bölgesinden çekmeye başlayacak. Bölgedeki ülkelerden gözlemciler, anlaşmanın sürdürülebilirliğini izlemekle görevlendirildi.



Trump, törende yaptığı konuşmada, "Kuala Lumpur Barış Anlaşması" adı verilen anlaşmayla iki ülkenin de "tüm düşmanlıkları sona erdirmeyi ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için çalışmayı kabul ettiğini" belirtti.



Manet, Trump'a teşekkür ederek anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylerken, Charnvirakul da anlaşmanın "kalıcı barış için temel oluşturduğunu" dile getirdi.



Ateşkes töreninin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması ve Tayland ile kritik mineraller konusunda anlaşma imzaladı.



Trump, göreve başlamasından bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret çerçevesinde Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan beş günlük geziye başladı. Gezisinin son ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.



NE OLMUŞTU?



Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.



Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.



Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve dönemin Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.



Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.



Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.



Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.