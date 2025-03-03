Trump aşağıladı, Avrupa kucakladı: "Savaşı bitirebilecek tek adam"

Avrupa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi her zamankindendaha sıkı bir şekilde benimserken üst düzey ABD yetkilileri baskı yapmaya devam ediyor.



Bu karşıtlık, en azından Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana Batı ittifakındaki en zararlı bölünme olarak tarihe geçiyor.



Zelenski'nin Washington'a yaptığı felaketli seyahatin yankıları giderek artıyor.

"SAVAŞ NE OLURSA OLSUN SONA ERMELİ"



Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, CNN'e yaptığı açıklamada, yönetimin artık Zelenski'nin gerçekten çatışmayı sona erdirmek isteyip istemediğini sorguladığını söyledi.



Waltz, "Bizimle başa çıkabilecek, sonunda Ruslarla başa çıkabilecek ve bu savaşı bitirebilecek bir lidere ihtiyacımız var." dedi.



Waltz'un yorumları, ABD'nin savaşın ne olursa olsun sona ermesi gerektiği yönündeki tutumunu vurguluyor.

LONDRA'DAKİ UKRAYNA ZİRVESİ



İngiliz Başbakanı Keir Starmer ise, pazar günü Londra'da Batılı liderlerin bir araya geldiği ve Zelenski'yi onur konuğu olarak ağırlayan bir toplantıya öncülük etti.



Starmer, Ukrayna'yı silahlandırmak ve savunmak için bir "istekliler koalisyonu" sözü verdi ve kalıcı bir barışın Trump'ın henüz sunmadığı ABD güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacağı konusunda tekrar uyardı.

Ukrayna'ya desteğin süreceği açıklayan Starmer, "Bugün tarihin bir dönüm noktasındayız... Daha fazla konuşma zamanı değil. Harekete geçme zamanı. Öne çıkıp liderlik etme ve adil ve kalıcı bir barış için yeni bir plan etrafında birleşme zamanı" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere'nin de Ukrayna'da bir ay sürecek geçici ateşkes önerdiğini söyledi.



TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASI BATI'NIN TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ



Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in cuma günü Zelenski'yi azarlayıp ardından Beyaz Saray'dan kovmasıyla yaşanan sıra dışı sahne, modern ABD dış politikasının tarihinde unutulmaz bir an olarak yerini aldı.



Trump'ın eleştirmenleri, onu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin tüm dış politika değerlerini reddederek "işgalciyle aynı safta" yer almakla suçluyor.

"SAVAŞI BİTİRECEK TEK ADAM"



Cuma günkü öfke, Trump'ın savaşı bitirebilecek tek adam olduğu iddiasını zayıflattı. Uzmanlara göre bu görüşmede Trump'ın tek planının, Putin'e birden fazla taviz teklif ettikten sonra Ukrayna'ya bir barış anlaşması dayatmak olduğu açıktı.



Oval Ofis'teki dram, Amerika'nın Avrupa müttefiklerini acil eyleme yöneltti. Şimdi Zelenski'yi Trump'tan korumayı ve Putin ile görüşmeler için bir temel olarak uygulanabilir bir barış çerçevesi oluşturmayı umuyorlar.

