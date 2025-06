Trump: Asıl Biden 2020'de idam edildi, yerini klonlar aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı bir gönderiyle dikkat çekici bir komplo teorisini gündeme taşıdı. Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın aslında 2020 yılında idam edildiği ve yerinin “ruhsuz, bilinçsiz” klonlar ya da robotlarla doldurulduğu iddia etti.



Trump, gönderiyi paylaşırken komplo teorisine doğrudan bir yorum yapmadı ancak paylaşım, daha önce adını pek duyurmamış ve bin takipçiden az bir kullanıcı olan “llijh” adlı hesaba aitti. Söz konusu gönderide şu ifadeler yer alıyordu:



“Artık Joe Biden yok – 2020’de idam edildi. Gördüğünüz şeyler Biden klonları, dublörleri ve ruhsuz, bilinçsiz, robotik varlıklar. Demokratlar farkı bilmiyor.”



Trump’ın bu paylaşımı neden yaptığı netlik kazanmasa da, ABD Başkanı sosyal medyada muhaliflerini "trollleme" eğilimiyle de tanınıyor.



Trump, en son yaklaşık beş ay önce, 2024 başkanlık yemin töreninde Biden ile yüz yüze görüşmüştü. Ayrıca 2020 ve 2024 seçimlerinde düzenlenen tartışma programlarında da aynı sahneyi paylaşmışlardı.



O tarihten bu yana Trump, Biden’ı sık sık zihinsel yeterliliği üzerinden eleştiriyor. Bu tartışmalar, yakın zamanda yayımlanan “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (Orijinal Günah: Başkan Biden’ın Gerileyişi, Bunun Gizlenişi ve Yeniden Aday Olma Kararı) adlı kitapla yeniden alevlendi.



Trump, daha önce de Biden’ın yönetimi tam olarak kontrol edemediğini, bunun bir göstergesi olarak da bazı önemli belgeleri autopen (uzaktan imza cihazı) ile imzalamasını öne sürmüştü. Bu konu, şu anda Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Cumhuriyetçilerin de gündeminde.

"BIDEN'A ACIMAYIN"

Cuma günü teknoloji milyarderi Elon Musk ile birlikte Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, “Autopen, zamanla en büyük skandallardan biri haline gelecek” dedi.



Trump, Biden için ayrıca şu ifadeleri kullandı:



“Hayatı boyunca ılımlı ve zeki biriydi, ama oldukça hırçındı da. Ona acıyorsanız çok da acımayın çünkü o da oldukça acımasız biri.”



Öte yandan Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer liderliğindeki Kongre üyeleri, Biden’ın sağlık durumunu incelemeye devam ediyor. Komite, Başkan’ın yakın çevresinden beş kişiyi ifade vermek üzere çağırdı.



Biden cephesinden ise geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Başkan’ın prostat kanserine yakalandığı ve hastalığın kemiklerine yayıldığı duyurulmuştu. Buna rağmen Biden, sağlığı konusunda umutlu konuşuyor. Cuma günü Delaware, New Castle’da konuşan Biden, “Bu hastalığı yeneceğiz. Her şey üzerinde çalışıyoruz, ilerleme kaydediyoruz. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes iyimser” ifadelerini kullandı.