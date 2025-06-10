Trump: Asker göndermeseydim Los Angeles yerle bir olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen baskınlarına yönelik protestolar nedeniyle Los Angeles'a asker gönderme kararını savundu. Trump, son üç gecedir şehirde konuşlandırılan askerlerin, Los Angeles'ın "yerle bir olmasını" engellediğini öne sürdü.



Truth Social adlı sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, “Eğer Los Angeles’a asker göndermeseydim, o bir zamanların güzel ve harika şehri şu anda yerle bir olmuş olurdu” ifadelerini kullandı. Trump, protestoları kentin mahallelerini yok eden orman yangınlarına benzetti.

"ASKERLER TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR KALACAK"

Başkan Trump, Los Angeles’ta konuşlu askerlerin "tehlike ortadan kalkana kadar" kalacağını söyledi. “Ne zaman tehlike biterse, o zaman ayrılırlar” diyen Trump, askerlerin şehirde kontrolü sağladığını ve durumun kontrolden çıkmasından endişe duymadığını belirtti.



Trump, bölgedeki askeri varlığı 2 binUlusal Muhafız askeri ve 700 deniz piyadesiyle artırma kararını da savundu. Ancak bu karar, Demokrat Parti cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump’ın tutumunu "diktatörce" olarak nitelendirdi.



Göçmen baskınlarına karşı protestoların diğer şehirlerde de sürmesi bekleniyor.

Trump ise bu protestoların yayılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Bu durumu güçlü şekilde bastırmasaydık, ülkenin dört bir yanına yayılacaktı” diyen Trump, “Şunu net söyleyebilirim: Böyle bir şey başka şehirlerde de yaşanırsa, karşılarında aynı ya da daha büyük bir güç bulacaklar” ifadelerini kullandı.