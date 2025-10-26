Trump Asya turuna dansla başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, Malezya'yla başladı.

Başkanlık uçağı Air Force One’la başkent Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. İbrahim'le selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti. Ardından ABD ve Malezya bayraklarını alarak Enver ile birlikte limuzinine binip şehre doğru yola çıktı.