Trump Asya turuna dansla başladı

Beş günlük Asya turu için Malezya'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, Kuala Lumpur'da kendisini karşılayan yerel dansçılara eşlik etti.

ABD Başkanı 'ın Güneydoğu Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, 'yla başladı.
Başkanlık uçağı Air Force One’la başkent Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. İbrahim'le selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti. Ardından ABD ve Malezya bayraklarını alarak Enver ile birlikte limuzinine binip şehre doğru yola çıktı.

Trump Asya turuna dansla başladı - 1 ABD Başkanı kırmızı halıda Malezyalı dansçılara eşlik etti.  
Trump'dan Gazze görev gücü açıklaması

Trump'dan Gazze görev gücü açıklaması

Haberi Görüntüle

Trump’ın ASEAN zirvesindeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak.
ABD Başkanı'nın 'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...