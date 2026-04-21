Trump ateşkesi uzatmak istemiyor. ABD ve İran anlaşabilecek mi?

PAKİSTAN'DA MÜZAKERE OLACAK MI?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise İran ile müzakereler için Pakistan 'a hareket edeceği ifade ediliyor. 20 Nisan'da Vance'in önce Pakistan'a gittiği öne sürülmüş, Reuters'a konuşan bir kaynaksa Vance'in ABD'de olduğunu söyleyerek bu haberleri yalanlamıştı.

İran devlet televizyonu yaptığı açıklamada henüz İran'dan hiçbir heyetin ABD ile yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Pakistan'a gitmediğini belirtti. İran temsilcilerinin İslamabad'a seyahat edeceği ve ABD-İran görüşmeleri için planlanan zamanların belirlendiği yönündeki haberlerler ise yalanladı.

Pakistan, görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki belirsizliğe rağmen, görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yetkililer, İslamabad genelinde yaklaşık 20 bin güvenlik personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

ABD heyetinin müzakerelere katılacağı belirtilse de İran'ın katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, Washington'ın ateşkes ihlallerinin diplomatik süreç için büyük bir engel olduğunu söylerken, baş müzakereci Muhammed Galibaf ise Trump'ı İran limanlarına uyguladığı abluka yoluyla baskıyı artırmakla suçladı. Galibaf, Trump'ın "müzakere masasını bir teslimiyet masasına çevirmeye" çalışmasının yanıltıcı olduğunu belirterek, İran'ın tehdit altında müzakereyi reddettiğini sözlerine ekledi.