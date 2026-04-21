Trump ateşkesi uzatmak istemiyor. ABD ve İran anlaşabilecek mi?
21.04.2026 10:08
Son Güncelleme: 21.04.2026 15:58
ABD ve İran arasındaki geçerli ateşkes, 23 Nisan Perşembe sabah 03.00'te sona erecek. Trump askeri olarak müdahaleye hazır olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump CNBC kanalına verdiği röportajda İran Savaşı'na ilişkin konuştu. Trump, İran Savaşı'na dair "harika bir anlaşma yapacağız." ifadelerini kullandı. Trump, müzakerelerde güçlü pozisyonda olduklarını, İran'ı çok başarılı şekilde idare ettiklerini söyledi. ABD Başkanı, ablukanın çok başarılı olduğunu savunurken ateşkes konusunda da "O kadar vaktimiz yok, ateşkesi uzatmak istemiyorum." dedi. Trump ateşkesin bitmesi durumunda askeri olarak müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi.
İran konusunda acele etmeyeceğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde ABD ablukasında müdahale edilen İran bandıralı yük gemisinin "Çin'den hediyeler" taşıdığını söyledi ve Çin lideri Şi Cinping için "Onunla anlaştığımızı sanıyordum." ifadelerini kullandı.
ATEŞKESİN SONUNA GELİNİYOR
Normal şartlarda 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 22 Nisan gecesi bitmesi gerekiyordu ancak daha önce Bloomberg'e konuşan Trump “Washington saatiyle Çarşamba akşamı” ifadesini kullanınca, ateşkesin 23 Nisan Perşembe sabahı bitmesi gündemde.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth'da yaptığı tek cümlelik paylaşımda “İran ateşkesi defalarca ihlal etti!” ifadelerini kullandı.
Pakistan olası müzakereler için hazırlık yapıyor
PAKİSTAN'DA MÜZAKERE OLACAK MI?
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise İran ile müzakereler için Pakistan'a hareket edeceği ifade ediliyor. 20 Nisan'da Vance'in önce Pakistan'a gittiği öne sürülmüş, Reuters'a konuşan bir kaynaksa Vance'in ABD'de olduğunu söyleyerek bu haberleri yalanlamıştı.
İran devlet televizyonu yaptığı açıklamada henüz İran'dan hiçbir heyetin ABD ile yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Pakistan'a gitmediğini belirtti. İran temsilcilerinin İslamabad'a seyahat edeceği ve ABD-İran görüşmeleri için planlanan zamanların belirlendiği yönündeki haberlerler ise yalanladı.
Pakistan, görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki belirsizliğe rağmen, görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yetkililer, İslamabad genelinde yaklaşık 20 bin güvenlik personelinin görevlendirildiğini açıkladı.
ABD heyetinin müzakerelere katılacağı belirtilse de İran'ın katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, Washington'ın ateşkes ihlallerinin diplomatik süreç için büyük bir engel olduğunu söylerken, baş müzakereci Muhammed Galibaf ise Trump'ı İran limanlarına uyguladığı abluka yoluyla baskıyı artırmakla suçladı. Galibaf, Trump'ın "müzakere masasını bir teslimiyet masasına çevirmeye" çalışmasının yanıltıcı olduğunu belirterek, İran'ın tehdit altında müzakereyi reddettiğini sözlerine ekledi.