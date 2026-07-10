Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a açık ve net biçimde bildirdik

ABD Başkanı Donald Trump , Truth hesabından yaptığı paylaşımında ABD ve İran arasındaki ateşkesin “sona erdiğini” açıkladı.

Açıklamasında Trump, “İran görüşmelere devam etmemizi istedi, bunu kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini onlara açık ve net biçimde bildirdik” ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDA SON DURUM



İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ancak ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda üç tankere dron atılmasının ardından 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.