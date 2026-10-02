Trump: Avrupa stokladığı akaryakıtı serbest bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump , Truth sosyal hesabından petrol fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, “Avrupa stokladığı akaryakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul etti.” dedi.



Trump, sürecin derhal başlayacağını da duyurdu.



Konuya ilişkin önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ardından G7 ülkelerinden ortak açıklama geldi.



Macron, G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu serbest bırakacağını söyledi.



G7 ülkelerinin ortak açıklamada ise, sürecin derhal başlayacağı ve 4 ayda tamamlanacağı belirtilirken, “İlk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek” denildi.



"BU İŞÇOK HIZLI BİR ŞEKİDLE SONA ERECEK"

Trump, Teksas eyaletinin Dallas şehrindeki Fort Worth Uluslararası Havaalanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Enflasyon oranları yüzde 301. Paraları yok. Para birimleri yok oldu. Orduları yenildi. Donanmaları bitti. Hava kuvvetleri bitti. Her şeyleri yok oldu. Öyle ya da böyle, bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek. Bu bittiğinde ise petrol fiyatları tepetaklak düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Fairford üssü yakınlarında yaşanan ve saldırı girişimi şüphelerine yol açan olayda İran’ın rolünün bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bunu kesin olarak söyleyemem, ancak öyle görünüyor" yanıtını verdi.



İRAN ZAFERİ KONUSUNDA ARA SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ



ABD BaşkanıTrump, Teksas'ınDenton şehrindeki bir tır fabrikasında yaptığı seçim konuşmasında da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Uyguladığı politikalar nedeniyle ABD’nin çok iyi durumda olduğunu savunan Trump, "Fiyatları ciddi şekilde düşürüyoruz ve petrolün fiyatı Joe Biden dönemine kıyasla daha düşük. Üstelik nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak ve teslim olmaya hazır olan bir ülkeyle savaş halinde olmamıza rağmen" dedi.

İran’a karşı başlattıkları savaşı kolayca kazanacaklarını söyleyen Trump, ülkesinde kasım ayında yapılacak ara seçimleri hatırlatarak, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız. Çünkü enflasyonları yüzde 300, hatta duyduğuma göre yaklaşık yüzde 312 seviyesinde. Bu, para birimlerinin değersiz olduğu anlamına geliyor. Paraları yok. Donanmaları yok. 159 gemileri denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Uçaksavarları yok. Bazı füzeleri var ama bununla başa çıkabiliriz. Üretim kapasiteleri bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

TRUMP: NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLSALAR OYUN BİTERDİ



İran’ın lider kadrosunun büyük bir bölümünün artık hayatta olmadığını söyleyen Trump, "Sorunlardan biri de buydu. Kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse lider olmak istemiyor. Liderleri artık bizimle değil. Ancak mevcut kişiyle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bir noktada birisiyle anlaşmak zorundasınız. Çok iyi gidiyoruz. Hatta yalancı New York Times gazetesi bile şu anda İran açısından işlerin pek de iyi gitmediğini söylüyor" şeklinde konuştu.

ABD tarihindeki en yüksek halk desteğine sahip oldukları bir dönemde İran’a karşı savaş başlatmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Dedim ki; ‘Arkadaşlar, tarihin en iyi rakamlarına ulaştık ama biraz rota değiştirmek zorunda kalacağız, çünkü İran nükleer silaha sahip olmak üzere’. Nükleer silaha üç veya dört hafta uzaktaydılar ve bunu başarsalar oyun biterdi" diye konuştu. Orta Doğu’daki yangını söndürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, bunu yapmamaları halinde İran’ın İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye saldırabileceğini öne sürdü. Trump, İran yönetimi hakkında, "51 yıldır ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıp duruyorlar" ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL GEÇİŞİ SÜRÜYOR”



İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarının varil başına 300-400 dolara çıkacağına dair söylentileri hatırlatan Trump, "Oysa bugün 90 dolar seviyesinde" dedi. İran’a yönelik deniz ablukasını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Trump, "İran aylardır tek bir gemisini bile geçiremedi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Hürmüz Boğazı’ndan milyonlarca varil petrolün geçtiğini iddia eden Trump, "Bazen savaş öncesinden bile daha fazla petrol buradan geçiyor. Ancak yalancı medya bunu haber yapmak istemiyor" diye konuştu. İran’ın yapacak hiçbir şeyinin olmadığını vurgulayan Trump, "Arada bir denize mayın bırakmaya çalışıyorlar, ama genellikle bunu yapmadan önce onları etkisiz hale getiriyoruz. Denize tek bir mayının bırakılması bile, milyar dolarlık bir geminizi boğazdan geçirmek istememeniz için yeterli. Dolayısıyla, sorun çıkarabilirler ancak kontrol bizde" dedi.