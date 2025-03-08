Trump Avrupa’yı “başıboş” bırakacak: NATO'ya kızdı, gözünü Almanya’ya dikti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Avrupa ilişkilerini daha da bozacak bir hamleyle Almanya'daki yaklaşık 35 bin aktif personeli geri çekmeyi değerlendiriyor.



İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan yönetime yakın kaynaklar, Avrupa'nın savunma kapasitesine daha fazla katkıda bulunması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunan ABD Başkanının, kıtanın “savaş için bastırmasından” giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Büyük bir kısmı Almanya'da olmak üzere yaklaşık 160 bin aktif görevli personel, Amerika Birleşik Devletleri dışında konuşlanmış durumda.



Beyaz Saray'a yakın bir kaynak “Trump Avrupa'nın savaş için bastırıyor gibi görünmesine kızıyor” dedi.



ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes ise şunları söyledi: “Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte, ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir.”

MACARİSTAN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK YOK



The Telegraph'ın edindiği bilgilere göre Trump, Almanya'daki birlikleri Rusya ile yakın ilişki içinde olan Macaristan'a kaydırmayı düşünüyor.



Perşembe günü Brüksel'de yapılan acil AB zirvesinde Macaristan başbakanı Viktor Orban, diğer tüm üye devletler tarafından imzalanan Ukrayna'ya destek taahhüdünü veto etmişti.



Rusya’nın müttefiki Orban, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRANLARA ODAKLANACAK



Trump'ın Avrupa'daki bazı ABD birliklerini, finansal hedeflerini tutturmak için savunma harcamalarını arttıran NATO ülkelerine odaklanacak şekilde yeniden konumlandırmayı düşündüğü söyleniyor.



Bu, yönetimin NATO angajmanını daha yüksek savunma harcaması yapan üye ülkelerin lehine olacak şekilde yeniden çizme planlarının bir parçası.



Trump, NATO ülkelerini mevcut yüzde 2'lik harcama hedefini tutturamadıkları için defalarca eleştirmiş ve bu eşitsizliğin ABD'ye adil olmayan bir yük getirdiğini savunmuştu.