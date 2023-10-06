"Trump, Avustralyalı milyarder ile  ABD'ye ait hassas askeri bilgileri paylaştı" iddiası

Trump’ın Avustralyalı iş insanına ABD nükleer denizaltılarının rutin taşıdıkları varsayılan nükleer savaş başlıklarının tam sayısını ve tespit edilmeden bir Rus denizaltısına tam olarak ne kadar yaklaşabileceklerinin bilgisini verdiği öne sürüldü.



Kaynaklar, Pratt'in Trump'la görüşmesinin ardından elektronik posta ve konuşmalarında eski ABD Başkanı'nın paylaştığı hassas bilgileri aralarında 6 gazeteci, 11 şirket çalışanı, 10 Avustralyalı yetkili ve 3 eski Avustralya başbakanının da bulunduğu en az 45 kişiye aktardığını iddia etti.



İDDİALAR ÖZEL YETKİLİ SAVCI TARAFINDAN SORUŞTURULDU

Trump’ın paylaştığı bilgilerin doğruluğunun kesinliği belli olmasa da iddialar, eski ABD Başkanı hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’in ekibi tarafından soruşturuldu.

