Trump, Azerbaycan davasında Demokrat vekile af çıkardı, destek alamadı

ABD Başkanı Donald Trump, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar ve eşi için çıkardığı başkanlık affının hemen ardından, siyasetçinin yeniden Demokrat Parti'den aday olma kararına sert tepki gösterdi.

Hafta ortasında Cuellar ve eşi Imelda için "tam ve koşulsuz af" yetkisini kullanan Trump, dün yaptığı açıklamada, beklentisinin aksine hareket eden Cuellar'ı hedef aldı.

SİYASİ BEKLENTİ BOŞA DÜŞTÜ

Trump, Cuellar'ın affedilmesine rağmen Cumhuriyetçi Parti'ye geçmek yerine Demokrat saflarda kalacağını öğrenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan, Cuellar'ın "haftalar önce kendisini ve eşini hapse atmak ve hayatlarının geri kalanını orada geçirmelerini sağlamak isteyen aynı radikal sol pisliklerle" çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Teksaslı vekili doğrudan hedef alan Trump, bu kararı bir "sadakat eksikliği" olarak nitelendirdi.

Trump, paylaşımında "Teksaslı seçmenlerin ve Henry'nin kızlarının hoşuna gitmeyecek bir durum. Neyse, bir dahaki sefere 'Bay İyi Adam' olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın öfkesi, 2026 yılındaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi çoğunluğunu korumaya çalışan Cumhuriyetçilerin, Cuellar'ın çekilmesi veya taraf değiştirmesiyle kritik bir sandalyeyi kazanma umuduna dayanıyordu.

CUEALLAR ÇİZGİSİNİ BOZMADI

Başkanın sert tepkisine rağmen kararının arkasında duran Cuellar, Fox News kanalına verdiği demeçte kendisini "muhafazakar bir Demokrat" ve "partiler üstü" biri olarak tanımladı.

Cuellar, "Başkan başarılı olursa ülke başarılı olur. Ben bir parti için oy kullanmıyorum. Ülke için doğru olan neyse onun için oy kullanıyorum" dedi.

20 yılı aşkın süredir Kongre'de görev yapan Cuellar, göç, bireysel silahlanma ve kürtaj gibi konularda partisiyle sık sık ters düşen isimlerin başında geliyor.

Henry Cuellar ve eşi Imelda Cuellar hakkında, Azerbaycan hükümeti ve bir Meksika bankasından yaklaşık 600 bin dolar rüşvet aldıkları iddiasıyla dava açılmıştı.

AFP'nin aktardığına göre iddianamede, Cuellar'ın ABD dış politikasını Azerbaycan lehine etkilemek ve Meksika bankası adına kara para aklama yasalarını gevşetmek için nüfuzunu kullandığı öne sürülmüştü.

Çiftin suçlamaları reddettiği dava sürecinde yargılamanın nisan ayında başlaması bekleniyordu.

Trump, geçen hafta çarşamba günü açıkladığı af kararında, Cuellar'ın Biden yönetiminin sınır politikalarına karşı "cesurca konuştuğu" için hedef alındığını ve "Adalet Bakanlığı'nın silah olarak kullanılmasına" maruz kaldığını savunmuştu.

Başkan, Cuellar'ın kızlarından gelen ve ebeveynlerinin "dürüst bireyler" olduğunu belirten mektuba atıfta bulunarak, "Henry, seni tanımıyorum ama bu gece rahat uyu, kabusun nihayet bitti" diye yazmıştı.

Axios sitesinin haberine göre Cuellar ise affın kendisine "temiz bir sayfa" açtığını belirterek, "Hengame bitti, işimiz baki. Ve ben bu işle doğrudan yüzleşmeye niyetliyim" diye konuştu.

TRUMP'IN SEÇİM HARİTASI PLANI

Af tartışması, Teksas'taki seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi süreciyle eş zamanlı ilerliyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta eyaletin yeni seçim haritasını onaylaması, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kontrolünü koruma umutlarını artırdı.

Trump'ın talebiyle şekillenen ve Cumhuriyetçi adaylara avantaj sağlayan beş yeni bölge oluşturan harita, Cuellar'ın bölgesindeki rekabeti de etkiliyor.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, iddianamenin başından beri "zayıf" olduğunu ve kararı desteklediğini açıkladı.

The Texas Tribune gazetesinin aktardığına göre Jeffries, "Başkanın bunu neden yapmaya karar verdiğini bilmiyorum ama sonucun kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise affın Cumhuriyetçilerin seçim stratejisini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Johnson, "Bu bizim üzerimizde hiçbir etki yaratmaz. Orası oldukça rekabetçi bir bölge; o bölgede güçlü bir adayımız olacak ve kazanacağız çünkü arkamızda harika bir icraat geçmişi var" diye konuştu.